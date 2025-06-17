Средняя цена отдыха в детском лагере в Подмосковье составляет 4200 руб в сутки

Тема детского отдыха является одной из важных для Московской области. По словам руководителя Центра развития сферы отдыха и оздоровления детей Федерального образовательного учреждения «Центр всестороннего развития детей „Прогресс“ Елены Писаревой, средний чек на отдых в подмосковном детском лагере на данный момент равен 4200 рублей, сообщает «Радио 1» .

«Тема детского отдыха становится особенно острой в начале марта, а в июне — одной из самых обсуждаемых. Важно уточнить, что мы сейчас будем говорить преимущественно о загородных организациях отдыха детей и их оздоровления — то есть о тех, куда ребенок приезжает на смену и 24 часа находится в воспитывающем пространстве. В среднем по стране стоимость одного дня в такой организации — 2264 рубля 53 копейки, в Московской области — 4200. В Краснодарском крае отдых чуть дешевле, чем в Подмосковье, — 3 тыс. рублей в сутки. Исходя из этого, мы можем рассчитать стоимость 14 дней, 18, 21 дня», — рассказала Писарева.

По словам эксперта, стоимость суток в детском лагере формируется с учетом разных факторов, в том числе с учетом безопасности, полного штата сотрудников, полноценного сбалансированного питания и прочих нюансов. В цену в том числе закладывают образовательную программу, в рамках которой специалисты развивают способности ребенка.

По словам Писаревой, учредители детских лагерей всех форматов, в том числе муниципальных и частных организаций, должны сделать все, чтобы цена оправдывала то, что получают дети, но все равно была посильной для родителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача — максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.