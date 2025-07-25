Спрос на туры в Северную Корею из России резко увеличился

По сравнению с 2024 годом спрос на туры в Северную Корею значительно вырос. Если в 2024 году туда поехали отдыхать 1600 россиян, то только за первую половину 2025-го — уже 2000, сообщает Mash .

Популярность отдых в КНДР набирает с помощью сарафанного радио. Многие отдохнувшие приезжают в Россию и рассказывают о том, как хорошо их приняли. По словам туристов, у гидов есть правило — сделать так, чтобы людям было лучше, чем дома.

В СМИ также стали появляться статьи об отдыхе в Северной Корее. Более того, туристы начали писать положительные отзывы в Сети. В этом году также можно посетить курорт «Вонсан-Кальма» с пятикилометровым пляжем с белым песком. Забронировать номер на одного человека в таком отеле стоит 144 000 рублей.

О том, что спрос на отдых в Северной Корее растет, рассказал и директор ассоциации «Турпомощь» и вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко. По его словам, власти страны продолжают наращивать туристический потенциал страны.