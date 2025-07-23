Россияне стали чаще путешествовать в Северную Корею

«Люди туда едут (в Северную Корею – ред.), динамика пока не такая взрывная, как на некоторых других направлениях. Но мы видим, что правительство Северной Кореи активно развивает свою рекреационную базу. Кроме того, все восточное побережье вдоль Корейского полуострова – это просто господом созданное место для туризма», — сказал Осауленко.

Он добавил, что в этих местах на пляжах мелкий белый песок. При этом температура воды в Японском море более прохладная, чем в Черном и Азовском морях.

Ранее член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Сергей Агафонов отметил, что среди туристических трендов 2025 года отмечается популярность пакетных туров среди россиян. Он добавил, что также одним из трендов курортного сезона стали путешествия на север России.