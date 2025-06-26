Спрос на отдых в Краснодарском крае резко уменьшился

Закрытие пляжей у моря в Анапе и Темрюке привело к резкому уменьшению спроса на поездки на отдых в Краснодарский край, сообщает «Коммерсант».

Доля края в бронированиях гостиниц на июль и август за год понизилась более чем на 25%. Туристы стали чаще выбирать для отдыха Крым, Калининградскую область, Ставропольский край, а также популярные курорты за рубежом.

В целом доля региона в общей структуре гостиничных бронирований на следующие два месяца составила 17,7%, он потерял 6,4 (п. п), или 26,7% год к году, об этом рассказали в системе управления гостиничными бронированиями Travelline.

В «Островке» отметили, что доля края составила 13% от объема продаж по РФ, она снизилась на 6,4 п. п. Кроме того, в OneTwoTrip заметили снижение показателя на 5 п. п, до 12,7%, а в «Интуристе» назвали снижение бронирований незначительным.

Разлив мазута произошел 15 декабря 2024 года из-за крушения двух танкеров «Волгонефти» в Керченском проливе. Нефтепродукты прибило к берегам Кубани. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Роспотребнадзор провел анализы вдоль береговой линии на кубанском побережье и выяснил, что 141 пляж в Анапе, а также девять пляжей в Темрюке не соответствуют нормам безопасности и отдыхать там летом 2025 года запрещено.