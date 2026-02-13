Сотни россиян не могут улететь в Испанию из-за сбоя в визовом центре в Москве

Сотни россиян не могут получить шенген и улететь в Испанию из-за массового сбоя в работе столичного визового центра, сообщает SHOT .

Личный кабинет пользователя на сайте испанского визового центра не работает уже несколько дней. Единичные случаи сбоев были зафиксированы еще 2 недели назад. Из-за этого туристы не могут заполнить анкету для получения шенгенской визы, отправить ее и записаться на прием — при попытке входа их «выкидывает» из аккаунта.

Проблемы с работой сайта привели к большой очереди за получением документов. В результате срок ожидания визы может увеличиться до 3 месяцев, хотя обычно он составляет 1-2.

По словам туристов, иногда для «оживления» работы личного кабинета достаточно сменить IP-адрес. Однако этот метод не гарантирует стабильной работы сайта при заполнении анкеты. Визовый центр пока не решил технические проблемы. В самом центре подтвердили, что предпринимаются усилия для устранения неполадок в личных кабинетах.

