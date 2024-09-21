Шесть стран почти остались без туристов из-за антироссийской повестки

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Еврокомиссия по туризму: в странах Балтии и Польше кризис туризма из-за СВО

После эпидемии ковида пассажиропоток в ЕС частично восстановился. Однако из-за украинского конфликта страны блока, граничащие с Россией, больше не считаются безопасными местами для путешественников из других государств, сообщает РБК со ссылкой на сентябрьский отчет Европейской комиссии по туризму.

Мало людей приезжают на отдых в страны Балтии. При этом другие государства ЕС продолжают привлекать путешественников.

С января по июнь 2024 года количество прибытий иностранных туристов увеличилось на 7%. Также на 12% выросло количество ночевок и туристов.

Наибольшее количество туристов ездило в богатые страны Западной Европы — ФРГ, Италию, Францию и Нидерланды. Также весьма популярен был юг ЕС — Португалия и Мальта.

При этом туристический поток значительно снизился у стран, граничащих с РФ, Украиной и Белоруссией. Так, от недостатка путешественников страдают не только прибалтийские государства, но и Чехия, Польша, Финляндия.

Ранее в России подорожали путевки за границу. Доля путешествий дороже 400 тыс. рублей выросла в два раза.