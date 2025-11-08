Сальпы покусали 4 россиян во время купания на Филиппинах

Прозрачные сальпы ужалили четверых путешественников из РФ на Филиппинах. Они отправились купаться в море после шторма, а защитные костюмы не надели, сообщает Baza .

Инцидент произошел на курорте Моалбоал в филиппинской провинции Себу. От укусов сальпов у туристов появились сильная сыпь, волдыри, часотка, а также выросла температура.

Путешественники подчеркивают, что симптомы напоминают ветрянку. Россияне используются антигистаминные и мази. Однако они не помогают.

Желеобразные сальпы проявляют активность в Индийском океане после случившегося тайфуна «Калмаэги». После этого появилось большое количество еды. По словам путешественников, сальпы орудуют и рядом с пляжами на острове Боракай.

На опубликованной записи запечатлен сальп. Он представляет собой существо, похожее на длинную змею. У пострадавшей девушки на руке и выше груди появилась красная сыпь.

