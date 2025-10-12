Русских туристов лишили премиального отдыха в Египте из-за конференции по Газе
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Свыше 30 российских туристов переселили в более дешевый отель в Египте из-за проходящей там конференции по гуманитарным вопросам сектора Газа, сообщает SHOT.
Купленный россиянами тур стоимостью 350 тыс. рублей на двоих в отель Rixos Premium Alamein 5 включал перелет из Москвы в Каир, 4 часа на машине до Эль-Аламейн и «сюрприз» в виде занятых из-за мероприятия номеров.
В гостинице туристы узнали, что в здании проводится международная конференция, поэтому гостей на двое суток переселят в полупустующий отель Ghazala (он на уровень ниже, чем забронированный, и расположен он него в часе езды).
Туроператоры подчеркнули, что тоже удивились такому решению отеля и о конференции не знали.
Позже отель возместил туристам только 200 долларов за переселение. Также для задабривания гостей там провели дискотеку с российской музыкой.
