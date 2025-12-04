Русские туристы занялись сексом на пляже в Таиланде и попали в полицию

Российских туристов в Таиланде застукали на пляже, когда они занимались сексом. Их сняли на видео и пожаловались в полицию, сообщает SHOT .

34-летняя женщина и ее 40-летний спутник сначала отдыхали в местном баре. Затем им их обуяла страсть — им захотелось острых ощущений. Они отправились на пляж и продолжили вечеринку там.

Парочка уединилась под пальмой и приступила к половому акту. За этим делом их застал местный житель. Он снял все на видео, а затем отправил ролик в полицию.

Правоохранители незамедлительно прибыли на пляж, но к тому моменту россияне уже закончили развлекаться. Однако их все равно доставили в полицию. От тюрьмы их спасло то, что полицейские опоздали и не застали сам половой акт. Туристы отделались простым выговором.

