РТС: в Египте на данный момент отсутствуют ограничения в виде локдауна

Эксперт Российского союза туриндустрии (РТС), директор туристического оператора Let’s Fly Любовь Воронина заявила, что утверждения о введении локдауна в Египте являются недостоверными. Туристическая деятельность продолжается в штатном режиме, сообщает Газета.ru .

«По информации от наших партнеров, в Египте на данный момент отсутствуют ограничения в виде локдауна и туристическая деятельность продолжается в привычном режиме», — отметила она.

По словам Ворониной, путешественники могут беспрепятственно прогуливаться по Шарм-эль-Шейху, тем не менее, проезд по некоторым улицам временно ограничен из-за перемещения правительственных кортежей, связанного с проведением саммита, посвященного проблемам сектора Газа.

Кроме того, специалист акцентировала внимание на необходимости соблюдения дополнительных мер безопасности, например, более тщательных проверок при посадке на яхты и регистрации в гостиницах. Особенно это актуально для отелей, находящихся в непосредственной близости от места проведения переговоров.

Ранее SHOT писал, что в Шарм-эш-Шейхе российские туристы на двое суток лишились возможности употреблять бесплатный крепкий алкоголь и совершать экскурсионные поездки из-за проведения саммита, посвященного ситуации в Газе.

По данным, полученным каналом из собственных источников, в городских отелях в течение последних двух дней прекратили подавать виски, шампанское, коктейли и другие крепкие алкогольные напитки, предлагая взамен только местное пиво, не пользующееся особой популярностью среди российских туристов. Сообщалось также, что экскурсоводы якобы предупредили отдыхающих о том, что покидать территорию отелей в дни проведения саммита нежелательно. Еще канал проинформировал о присутствии на въездах в город военнослужащих и сотрудников полиции, контролирующих соблюдение введенных ограничений.

