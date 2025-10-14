В Египте путешественники из РФ остались без алкоголя из-за встречи по Газе

Туристов из РФ в Египте оставили без бесплатного крепкого спиртного. Также им запретили ездить в город на экскурсии и покидать гостиницу из-за встречи по сектору Газа, сообщает SHOT .

13 и 14 октября в гостиницах египетского Шарм-эль-Шейха гостям не дают спиртное. Ограничение касается виски, шампанского и иных крепких напитков. Можно употреблять только пиво.

Во время саммита туристам порекомендовали не покидать гостиницы. На въезде в город дежурят военные и сотрудники полиции. Они следят за порядком.

Также нельзя совершать и морские прогулки. По воде ходят военные катера.

Саммит мира прошел 13 октября в Шарм-эш-Шейхе. Его организовали после заключения сделки о завершении огня в секторе Газа. В нем поучаствовали представители Соединенных Штатов, Египта, Германии, ОАЭ, Турции, Великобритании и иных государств.

