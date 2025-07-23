РСТ: цены в курортных отелях России могут снизиться в начале осени

Цены в курортных отелях в России могут снизиться в сентябре–октябре. Кроме того, жители страны могут получить ликвидный отдых на российских курортах, приобретя турпакет, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Сейчас, конечно же, пик сезона и самые высокие цены. В сентябре и после первого октября повсеместно цены на гостиницы опустятся на 10%», — сказал Барзыкин.

Он добавил, что еще есть специальные пакеты на российские курортные территории (турпакеты), где за 7 или 13-14 дней за фиксированную цену можно получить ликвидный продукт.

Ранее эксперт по туризму и автор Telegram-канала «Алло, Валя, туры есть?» Валентина Любаева рассказала, что однозначного ответа, что выгоднее — готовый тур или самостоятельная поездка, нет. Все зависит от направления, типа отдыха и его продолжительности.