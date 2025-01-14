Российский турпоток на Мальдивы побил исторический рекорд

В 2024 году россияне совершили 225 205 визитов на Мальдивы. Это рекордный показатель, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Мальдивской иммиграционной службы.

В 2024 году российский турпоток на Мальдивы оказался на 7,7% больше, чем в 2023 году. Также это на 1,25% больше предыдущего рекорда, который был поставлен в 2021 году.

Интересно, что в первые шесть месяцев 2024 года российский турпоток отставал от показателей 2023 года. Летом он резко возрос, темпы прироста оставались высокими осенью и зимой.

Самыми непопулярными месяцами для поездок на Мальдивские острова у россиян стали май, июнь и сентябрь. Пик визитов пришелся на октябрь, также туристы из РФ часто посещали Мальдивы в январе, феврале, августе.

В АТОР отметили, что 45% россиян посещают Мальдивы с помощью стыковочных рейсов, например, через аэропорты ОАЭ. Остальные путешествуют прямыми рейсами.

Всего Мальдивы в 2024 году посетили 2 046 579 туристов из разных стран. Это на 8,94% больше, чем годом ранее.

Ранее эксперты объяснили, почему русские туристы стали чаще ездить на Мальдивы. По их словам, турпоток вырос из-за появления доступных предложений.