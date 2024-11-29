Эксперты объяснили, почему русские туристы стали чаще ездить на Мальдивы
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Эксперты объяснили, чем вызван увеличенный турпоток из России на Мальдивы. По их словам, это объясняется небольшим выбором мест, доступных для отдыха россиянам, а также появлением на островах более доступных предложений, сообщает Постньюс.
По мнению экспертов, увеличение числа российских туристов на Мальдивах обусловлено рядом факторов. Основным из них является ограниченный выбор направлений, где россияне могут отдыхать без сложностей с получением виз.
Александр Цыганков, заведующий кафедрой «Страхование и экономика социальной сферы» Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук, отметил, что Мальдивы теперь предлагаются по более приемлемым ценам, близким к ценам отдыха в Турции, в то время как туристический сезон на островах длится почти целый год.
Мальдивы, которые традиционно воспринимались как курорт для обеспеченных людей, сейчас стали более доступными благодаря появлению новых предложений. Ограниченные варианты путешествий и повышение цен в других странах также способствовали сокращению разницы в стоимости отдыха на Мальдивах и на других популярных направлениях.
Анна Безъязыкова, директор туристической компании Be in Maldives, также подчеркнула, что открытие местных островов для туризма значительно повысило интерес к этому направлению. Кроме того, туристов привлекает прекрасная природа и возможность спокойного пляжного отдыха, который так нравится россиянам.