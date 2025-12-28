Российских туристов обманывают с жильем во Вьетнаме из-за овербукинга

На острове Фукуок из-за наплыва русских туристов в отелях овербукинг, поэтому гостиницы отменяют и те брони, которые отдыхающие сделали за 1,5–2 месяца, сообщает Baza .

Сейчас в отелях продают больше билетов, чем физически есть мест. А некоторые гостиницы, как выясняется после прилета отдыхающих, и вовсе не существуют.

Одна из россиянок после ночного прилета в декабре не смогла заселиться в отель Lion Home. Когда она прибыла по адресу, то выяснилось, что такого заведения вообще не существует. Попытки найти другое жилье у туристки тоже провалились, все отели переполнены. В итоге ей пришлось жить по 1–2 ночи в разных местах, так как в гостиницах нет свободных номеров.

Помимо гостиниц на острове еще подскочил спрос на мотобайки. Это создало проблемы с арендой транспорта: чтобы взять бензиновый байк, туристам приходится вставать в очередь.

