Российские туроператоры подняли курсы валют для оплаты отдыха за рубежом

Ряд российских туроператоров решил повысить курсы валют, которые принимаются для оплаты в рублях отдыха за рубежом, сообщает туристический портал Tourdom.ru .

У Anex, «Библио-Глобуса», «Интуриста», Сoral Travel, Sunmar, LOTI и Pegas Touristik теперь такие котировки: евро стоит 100,53 рубля, а доллар — 93,47 рубля.

Курсы у туроператоров взлетели накануне вечером после сообщений о том, что Мосбиржа попала под санкции США и прекращает торги долларами и евро. Представители турбизнеса решили добавлять в расчеты за туры не 3%, а 5% к ставке ЦБ РФ.

При этом часть туроператоров сохранила ставки на оплату отдыха за границей. Это TEZ Tour, «Русский Экспресс», Fun & Sun. У них курс выше, чем у ЦБ, примерно на 3%.