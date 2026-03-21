Российские туристы в панике из-за истребителей над египетскими пляжами

В последние дни российские туристы все чаще видят истребители, которые летают над пляжами в Шарм-эш-Шейхе из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает SHOT .

Отдыхающие поделились, что все чаще видят МиГ-29 египетских ВВС. Самолеты пролетают и кружат в районе пляжей и отелей курорта. Кроме того, от истребителей идет громкий звук.

По словам путешественников, на этом фоне у них начинается паника. Некоторые россияне начали искать варианты побыстрее уехать из Египта домой. Люди опасаются, что бои могут перекинуться на эту африканскую страну.

Местные гиды успокаивают туристов. Они рассказывают, что истребители вылетают из Шарм-эш-Шейха для патрулирования воздушного пространства из-за последних атак Ирана территории Ближнего Востока. В 15 км от египетского курорта, на острове Тиран, располагается база США, куда могут прилетать ракеты и БПЛА.

