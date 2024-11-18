Российские туристы начали отменять забронированные летние туры в Абхазию

Россияне отменяют забронированные на лето 2025 года туры в Абхазию на фоне митингов и нестабильной политической ситуации в республике, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров РФ.

По данным АТОР, обстановка с протестами в Абхазии в меньшей степени отразилась на тех российских туристах, кто на данный момент отдыхает в республике. При этом многие россияне пересмотрели свои планы на лето. Они решили выбрать для отпуска другое направление.

Туры в Абхазию на лето 2025 года уже забронировали более 100 тыс. человек, но бронирования начали отменять. Отмечается, что объем аннулированных туров превышает стандартные показатели.

Абхазия находится в топ-3 по объемам раннего бронирования у крупных туроператоров. Те готовы предоставить туристам альтернативные направления для отдыха.

Ранее стало известно, что сейчас в Абхазии, где бушуют митинги против законопроекта о ратификации инвестсоглашения с РФ, может находиться порядка 8 тыс. туристов. В АТОР отметили, что им ничего не угрожает, а желающих покинуть республику россиян нет.