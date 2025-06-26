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Российская авиакомпания возобновляет полеты в Израиль со 2 июля

Отечественная авиакомпания Red Wings заявила, что возобновляет полеты в Израиль, сообщает РИА Новости .

Так, со 2 июля будут выполняться авиарейсы в Тель-Авив из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга, с 3 июля — из Минеральных Вод. Red Wings уже возобновила продажи билетов.

Рейсы отменяли на фоне обострившегося конфликта между Израилем и Ираном и последующим закрытием воздушного пространства обеих стран для гражданской авиации. Стороны регулярно обменивались ракетными ударами, к которым позднее присоединились США.

При этом Росавиация запретила авиакомпаниям РФ ночные полеты в Израиль, днем вылеты и прилеты возможны.