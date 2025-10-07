Россиянка не смогла назвать достопримечательности Южной Кореи, ее депортировали

Жительницу России по имени Ульяна выслали из Южной Кореи из-за того, что она не смогла назвать местные достопримечательности, которые планировала посетить в этой стране. Перед депортацией она была задержана в специальном помещении на четверо суток, сообщает «Осторожно, новости» .

Ульяна рассказала, что давно планировала поездку в Южную Корею. Она заранее оформила электронное разрешение K-ETA, забронировала отель и вылетела из Санкт-Петербурга, имея при себе все необходимые документы и подтверждения бронирования.

По словам девушки, многие россияне проходили дополнительное собеседование на границе. Ульяну также вызвали на дополнительный допрос, где спрашивали о различных деталях, например, о стоимости проезда в общественном транспорте и названиях улиц и культурных учреждений.

Девушка считает, что мало кто смог бы ответить на большую часть этих вопросов. По ее словам, это было похоже на сложный экзамен, где специально хотели не допустить к сдаче. Допрос продолжался около четырех часов, в это время нельзя было посещать туалет. В итоге россиянке отказали во въезде в эту страну и потребовали срочно вернуться домой.

После этого туристку поместили в комнату ожидания депортации. По ее словам, в помещении площадью всего 18 кв. м находилось около 30 человек, которым часто отказывали в предоставлении питания. В комнате отсутствовали окна, а по ночам мужчина из Пакистана страдал от болей в сердце и кричал. Персонал игнорировал жалобы на плохое самочувствие, считая это симуляцией. Ульяне не разрешили приобрести билет домой за свой счет.

Проведя в комнате депортации четверо суток, она потеряла деньги, потраченные на бронирование отеля и билеты на самолет. В конечном итоге ей удалось вернуться в Россию. Въезд в Южную Корею теперь запрещен ей на несколько лет.

