Россияне застряли на французских островах из-за закрытого над Венесуэлой неба

Над островах Франции в Карибском море недалеко от Венесуэлы застряли отдыхающие и выходцы из РФ, а также основатель Amazon Джефф Безос, сообщает «Осторожно, новости» .

Речь идет об острове Сен-Бартелеми. Американские власти закрыли воздушное пространство в этом регионе до 5 января. Из этого улететь из аэропорта Сен Жан невозможно, в том числе и частным рейсом.

Застрявшим на острове приходится продлять время отдыха.

Кроме того, очевидцы рассказали, что на Сен-Бартелеми отдыхает миллиардер Джефф Безос с женой Лорен Санчес. Предпринимателя заметили 30 декабря в заведении Nikki Beach. Его парусная суперяхта Koru стоит у берегов острова.

3 января Мадуро задержали во время атаки США на Венесуэлу. Лидера страны вместе с женой вывезли с помощью вертолета, затем пересадили на корабль и повезли в Нью-Йорк. Позднее Трамп показал фото Мадуро, подтвердив, что он жив.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.