Россияне с детьми часто выбирают для отдыха два направления за границей

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OneTwoTrip: россияне с детьми все чаще ездят отдыхать за границу

Путешественники с детьми из России все чаще выбирают для отдыха курорты, находящиеся в других странах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предоставленные сервисом OneTwoTrip данные.

Количество бронирований зарубежных отелей летом 2024 года увеличилось с 16% до 21%. Наибольшее количество россиян, около 12%, отправлялось на отдых в турецкий Стамбул.

Другим популярным направлением был южнокорейский Сеул. Летом 2024 года россияне арендовали жилье там в четыре раза чаще, чем в 2023-м.

Также жители РФ путешествуют и внутри страны. Наиболее популярным направлением за прошедшее лето стал город Сочи — туда отправились 13,5% пользователей сервиса.

Помимо этого, 12,9% путешественников выбрали для отдыха Москву. Еще 12,2% бронировали жилье в Санкт-Петербурге.

Ранее Нижний Новгород стал одним из самых популярных направлений в бархатный сезон. Он занял восьмое место в рейтинге самых посещаемых путешественниками из РФ городов.