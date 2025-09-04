Россияне не жаловались туроператорам на заболевание «странным вирусом» в Турции

В СМИ появилась информация о якобы десятках россиян, которые в августе заболели в Турции инфекцией, вызванной бактерией Vibrio. Однако крупные туроператоры не получали массовых жалоб от туристов из РФ, рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Об этом пишет ТАСС .

Летом российские путешественники часто жалуются на отравления едой и иные заболевания желудочно-кишечного тракта. Выяснить настоящую причину недуга можно только сделав тесты в больнице.

Однако симптомы нередко бывают похожи на отравление после приема еды или потребления немытых фруктов.

Ранее SHOT писал, что российские туристы в Турции массово подхватывают странную бактерию на пляжах. В августе с недугом якобы столкнулись десятки путешественников из России. Сама болезнь, как считают туристы, вызвана бактерией Vibrio. У пострадавших поднимается температура выше 38 градусов, появляются рвота и сильная слабость.