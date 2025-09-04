Рвота, температура и сепсис: бактерия в море сорвала отдых россиян в Турции
Россияне массово подхватывают странную бактерию на пляжах в Турции
Российские туристы в Турции массово подхватывают странную бактерию на пляжах. В августе с необычной инфекцией столкнулись десятки путешественников из РФ, сообщает SHOT.
Заболевание спровоцировано бактерией Vibrio. Ее размножение происходит в теплой и соленой воде. Затем она попадает в желудочно-кишечный тракт отдыхающих.
Если у человека иммунная система не справляется с нагрузками, бактерия проникает внутрь и провоцирует сепсис. Особенно опасен вирус для детей.
Одна из пострадавших поделилась, что оказалась в больнице вместе с супругом через несколько часов после купания в море. У них были рвота, сильная слабость и высокая температура — более 38 градусов.
Факты отравления уже зафиксировали в Алании и Белеке.