Рвота, температура и сепсис: бактерия в море сорвала отдых россиян в Турции

Российские туристы в Турции массово подхватывают странную бактерию на пляжах. В августе с необычной инфекцией столкнулись десятки путешественников из РФ, сообщает SHOT .

Заболевание спровоцировано бактерией Vibrio. Ее размножение происходит в теплой и соленой воде. Затем она попадает в желудочно-кишечный тракт отдыхающих.

Если у человека иммунная система не справляется с нагрузками, бактерия проникает внутрь и провоцирует сепсис. Особенно опасен вирус для детей.

Одна из пострадавших поделилась, что оказалась в больнице вместе с супругом через несколько часов после купания в море. У них были рвота, сильная слабость и высокая температура — более 38 градусов.

Факты отравления уже зафиксировали в Алании и Белеке.