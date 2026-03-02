Россияне не могут улететь из Омана из-за отсутствия авиабилетов

Российские граждане не могут улететь из Омана из-за отсутствия авиабилетов, которые быстро раскупают в надежде улететь на Родину с пересадками, сообщает SHOT .

Россияне арендуют дорогие автомобили, чтобы покинуть Объединенные Арабские Эмираты. Цены стартуют от 500 долларов или около 38,5 тыс. рублей.

Туристы сутками ждут возможности купить билеты в аэропорту Омана. Например, в Таиланд, откуда затем можно улететь в Россию, нет вылетов до 9 марта — все раскупили. По словам путешественников, иногда появляются незапланированные рейсы, но и на них билеты очень быстро раскупаются.

Ранее Генконсульство РФ заявило о невозможности вывоза россиян из Дубая. Соотечественники застряли в ОАЭ из-за иранского конфликта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.