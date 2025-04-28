Россияне могут вернуть деньги за тур из-за конфликта Индии и Пакистана

Турагент Ахвердиева: пока россияне массово не отказываются от поездок в Индию

Директор туристического агентства «Ассорти путешествий» Эльмира Ахвердиева заявила, что пока российские туристы массово не отказываются от поездок в Индию и пребывания там в связи с конфликтом этой страны с Пакистаном, но это может сделать каждый в любом момент, сообщает Общественное Телевидение России .

«Отказаться от турпоездки может любой человек, как и вернуть деньги за тур. Такое право россиянам дает 32-я статья ФЗ № 2300-1, известная как закон о „Защите прав потребителя“, а также 782-я статья ГК РФ», — сказала эксперт.

Ранее посольство России в Нью-Дели рекомендовало россиянам посещать Джамму и Кашмир и район Лакдох. Их призвали покинуть эти места.

Очередной виток конфликта двух стран начался с теракта 22 апреля. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь туристам: убиты 26 человек. Это связано со штатом Джамма и Кашмир, который на 70% населен мусульманами и считается спорной территорией Индии и Пакистана со времен распада Британской Индии.