Россияне бронируют туры в Японию, несмотря на пророчество о катастрофе

SHOT: российский турпоток в Японию вырос на 76% в I квартале 2025 года

Пока весь мир отменяет туры в Японию из-за пророчества о скорой катастрофе, россияне, наоборот, стремятся в Страну восходящего солнца, не боясь предсказаний о смертельной опасности, сообщает SHOT .

Туристы со всего мира не хотят лететь в Японию. Это связано с пророчеством в японском комиксе — манге. Из-за него бронирование туров снизилось на 50%.

Манга Ре Тацуки «Будущее, которое я видел» вышла в 1999 году. В комиксе была предсказана катастрофа в Японии в марте 2011 года. И действительно — в тот год в регионе Тохоку случилось сильнейшее землетрясение, унесшее жизни более 20 тыс. человек.

В 2021 году комикс переиздали в расширенной версии. Теперь в манге также упоминается катастрофа, которая ждет Японию в июле 2025 года. Зарубежные туристы верят в предсказание, потому массово отменяют туры в страну.

Между тем российский турпоток в Японию, наоборот, вырос на 76% в I квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Россияне не боятся прогнозов о катастрофе и массово бронируют туры.

Ранее стало известно, что Нагасаки позовет Россию на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки. Мероприятие проведут в городе 9 августа.