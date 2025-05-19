Нагасаки позовет Россию на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки

Власти Нагасаки планируют пригласить на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки 1945 года Россию и все другие государства, дипломаты которых работают в Японии. Гости получат такие же приглашения, как и в предыдущие годы, сообщает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию.

Приглашения на памятное мероприятия традиционно рассылают в конце мая или начале июня.

В Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят траурные церемонии памяти жертв атомных бомбардировок, устроенных США во Второй мировой войне. В Хиросиме мероприятие проводится 6 августа, в Нагасаки — 9 августа.

После начала СВО в 2022 году Россию и Белоруссию не приглашали на траурные церемонии в японских городах, пострадавших от атомных бомбардировок. Ранее на памятные мероприятия также не звали Палестину, Израиль и ряд других государств.