Россиянам рассказали, с чем связано падение цен на туры в Дубай

Председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов рассказал, что крупное снижение цен на туры в Дубай, которые стали стоить от 150-170 тысяч рублей, вызывает тревогу и может свидетельствовать о потенциальной угрозе ракетных обстрелов со стороны йеменских хуситов. Он отметил, что Иран и другие вооруженные группировки открыто угрожают объектам нефтяной инфраструктуры в Персидском заливе, сообщает NEWS.ru .

Эксперт также указал, что это падение цен на туры контрастирует с более высокой стоимостью поездок в Таиланд, где пакетные туры начинаются от 400 тысяч рублей.

Караханов уточнил, что Объединенные Арабские Эмираты, несмотря на масштабные иностранные инвестиции, не предоставляют гражданство даже для состоятельных бизнесменов, что ставит под сомнение безопасность иностранцев в случае конфликта. Интересно, что Дубай стал местом убежища для россиян, находящихся в розыске.

С учетом активной диверсионной деятельности западных стран и реальных угроз ракетных атак, российским туристам рекомендуется выбирать отдых внутри страны, отметил эксперт.

«Однако если решение о поездке в регион все же принято, крайне важно предупредить родственников о своем местонахождении и иметь под рукой контакты российского посольства, а также адреса бомбоубежищ», — заключил Караханов.