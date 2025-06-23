Россия планирует отменить визы с Иорданией, Мьянмой и Бахрейном в 2025 году

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев заявил, что Россия уже в этом году может отменить визы с Иорданией, Мьянмой и Бахрейном, сообщает ТАСС .

«Будем рады и надеемся на то, что по всем этим странам соглашения будут заключены в 2025 году», — заявил Кондратьев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Проект соглашения об отмене виз с Мьянмой находится на финальной стадии. Ожидается, что лидеры стран подпишут окончательный документ на Восточном экономическом форуме.

Что касается проектов об отмене виз с Иорданией и Бахрейном, они находятся в высокой степени проработки. Более того, у России также есть планы о безвизовом режиме с Малайзией и Саудовской Аравией. По словам Кондратьева, это позволит увеличить турпоток.