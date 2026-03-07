Россия не получила от Таиланда сведений о сокращении срока безвизового режима

Россия пока не получила от Таиланда официальных уведомлений о возможном сокращении срока безвизового пребывания для россиян до 30 дней. Об этом рассказала директор Третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева, сообщает РИА Новости .

«Официальную информацию на этот счет мы пока не получали», — заявила дипломат.

Она напомнила, что действующее межправительственное соглашение между Россией и Таиландом предусматривает 30-дневный безвизовый режим для туристических поездок граждан обеих стран. Решение о продлении этого срока до 60 дней ранее было принято таиландской стороной в инициативном порядке.

По словам Воробьевой, сейчас Таиланд проводит общее упорядочивание миграционной политики, которое затрагивает не только россиян.

Ранее власти Таиланда планировали сократить период безвизового пребывания туристов в стране с 60 до 30 дней. Данная мера распространяется на путешественников из 93 государств, в число которых входит и Россия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.