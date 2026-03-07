Россия не получила от Таиланда сведений о сокращении срока безвизового режима
Россия пока не получила от Таиланда официальных уведомлений о возможном сокращении срока безвизового пребывания для россиян до 30 дней. Об этом рассказала директор Третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева, сообщает РИА Новости.
«Официальную информацию на этот счет мы пока не получали», — заявила дипломат.
Она напомнила, что действующее межправительственное соглашение между Россией и Таиландом предусматривает 30-дневный безвизовый режим для туристических поездок граждан обеих стран. Решение о продлении этого срока до 60 дней ранее было принято таиландской стороной в инициативном порядке.
По словам Воробьевой, сейчас Таиланд проводит общее упорядочивание миграционной политики, которое затрагивает не только россиян.
Ранее власти Таиланда планировали сократить период безвизового пребывания туристов в стране с 60 до 30 дней. Данная мера распространяется на путешественников из 93 государств, в число которых входит и Россия.
