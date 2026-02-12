Россияне больше не смогут отдыхать в Таиланде свыше 30 дней без визы

Власти Таиланда планируют сократить период безвизового пребывания туристов в стране с 60 до 30 дней, сообщает ТАСС .

Данная мера затронет путешественников из 93 государств, в их число входит и Россия.

По информации министерства туризма и спорта, уменьшение срока пребывания не должно негативно отразиться на туротрасли, так как средняя продолжительность отдыха туристов в Таиланде не превышает 21 дня. В случае необходимости путешественники смогут продлить пребывание в обычном порядке.

Представители туриндустрии страны подтвердили, что путешественники из дальних стран, как правило, остаются на 14–21 день, из соседних государств — на неделю. При этом выросло количество иностранцев, нелегально работающих или ведущих бизнес в Таиланде.

