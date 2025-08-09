Роспотребнадзор запросил данные у Турции о возможном отравлении россиян

Роспотребнадзор запросил данные у турецкого министерства здравоохранения после информации в СМИ о массовом отравлении туристов из России в пятизвездочном отеле Club Hotel Anjeliq в Аланье, сообщает ТАСС .

Ранее SHOT сообщал, что массовое отравление российских туристов произошло в пятизвездочном турецком отеле в Алании. Отдыхающие жалуются на антисанитарию и на симптомы, схожие с пищевым отравлением: повышенная температура, тошнота и рвота.

«В связи с появлением в СМИ информации о том, что российские туристы с симптомами пищевого отравления пожаловались на отель Club Hotel Anjeliq 5* в Аланье, Роспотребнадзор направил официальный запрос в министерство здравоохранения Турции», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Роспотребнадзор запросил данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации. Кроме того, российское ведомство запросило информацию по каналам, установленным Международными медико-санитарными правилами ВОЗ.