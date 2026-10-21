Роковой «кружочек»: прилетевшую на Бали россиянку депортировали за сообщение

Жительница Липецка лишилась долгожданного отдыха на Бали и была депортирована сразу после приземления из-за записи короткого ролика на смартфон в зоне паспортного контроля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

Девушка находилась в воздушной гавани города Денпасара. Ожидая своей очереди на прохождение контроля около полутора часов, она решила записать видеосообщение для приятельницы, которая уже успела завершить все процедуры.

Буквально через пару минут к туристке подошел местный полицейский и отвел ее в помещение для досмотра. Там у нее отобрали документы и заявили о начале процедуры высылки из страны.

Правоохранители указали, что заметили съемку через камеры видеонаблюдения. Подобные действия считаются жестким нарушением индонезийских законов.

В зоне контроля запрещено включать видеозапись возле таможенных терминалов, а также направлять объектив на офицеров безопасности, пограничников и рабочие экраны компьютеров. В качестве наказания закон предусматривает депортацию, денежный штраф в размере 300 долларов или лишение свободы на срок до года. В настоящее время путешественница уже находится в самолете и направляется обратно в Россию.

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