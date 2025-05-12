Риски спорных ситуаций при росте туризма между РФ и Вьетнамом — мнение эксперта

Ключевым инструментом для нивелирования возможных правовых рисков в условиях расширения авиасообщения и турпотока между РФ и Вьетнамом является обеспечение прозрачности и доступности информации для граждан обеих стран, сообщил РИАМО вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер.

Речь идёт о своевременном и понятном информировании россиян, совершающих авиаперелёты во Вьетнам, а также вьетнамских туристов, прибывающих на территорию РФ, подчеркнул он.

«Важно, чтобы туристы были осведомлены о миграционных правилах, визовом режиме, нормах пребывания, возможностях медицинского страхования, правилах провоза багажа и специфике авиаперелётов. Доступ к этой информации должен быть обеспечен на всех этапах — начиная с покупки билета и заканчивая пребыванием в стране назначения, данные инициативы обсуждались нами на российско-вьетнамском форуме», — рассказал эксперт.

Для этого целесообразно использовать официальные ресурсы авиаперевозчиков, туристических операторов, дипломатических представительств, а также создать совместные информационные платформы или памятки, считает Леер.

По его мнению, такая профилактика правовых недопониманий позволяет существенно снизить риск возникновения спорных ситуаций и правовых коллизий как для граждан, так и для бизнес-структур, участвующих в организации туристического обмена.