РФ включила еще 11 стран в перечень для получения единой электронной визы

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МИД РФ: жители еще 11 стран должны будут делать единую электронную визу в Россию

В список стран, граждане которых должны получить единую электронную визу для въезда в Россию, пополнился 11 названиями. Так министерство иностранных дел исполнило распоряжение правительства №3583-р от 5 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Нововведение коснется граждан Бутана, Иордании, Зимбабве, Барбадоса, Тонги, Туркменистана, Кении, Сент-Люсии, Папуа — Новой Гвинеи, Тринидада и Тобаго, Эсватини.

Из перечня убрали Сербию и Андорру — с ними подписаны соглашения о безвизовых поездках. Таким образом в перечень стран входят 64 государства.

Система единой электронной визы заработала с 1 августа 2023 года. Она оказалась востребованной среди иностранцев.

Ранее основатель международного консалтингового бутика Bespalov Finance Александр Беспалов сказал, что ситуация с выдачей виз в страны Шенгенского соглашения для россиян обострилась. Увеличилось количество тех, кто хотел получить визу.