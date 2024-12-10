РФ включила еще 11 стран в перечень для получения единой электронной визы
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В список стран, граждане которых должны получить единую электронную визу для въезда в Россию, пополнился 11 названиями. Так министерство иностранных дел исполнило распоряжение правительства №3583-р от 5 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба МИД РФ.
Нововведение коснется граждан Бутана, Иордании, Зимбабве, Барбадоса, Тонги, Туркменистана, Кении, Сент-Люсии, Папуа — Новой Гвинеи, Тринидада и Тобаго, Эсватини.
Из перечня убрали Сербию и Андорру — с ними подписаны соглашения о безвизовых поездках. Таким образом в перечень стран входят 64 государства.
Система единой электронной визы заработала с 1 августа 2023 года. Она оказалась востребованной среди иностранцев.
Ранее основатель международного консалтингового бутика Bespalov Finance Александр Беспалов сказал, что ситуация с выдачей виз в страны Шенгенского соглашения для россиян обострилась. Увеличилось количество тех, кто хотел получить визу.