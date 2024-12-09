В России обострилась ситуация с выдачей шенгенских виз

Ситуация с выдачей виз в страны Шенгенского соглашения для граждан РФ обострилась в 2024 году по двум причинам, сообщил РИАМО основатель международного консалтингового бутика Bespalov Finance Александр Беспалов.

Во-первых, у многих россиян истекли двухлетние визы, полученные в конце 2021 года и начале 2022 го года, констатирует он. Отсюда рост желающих, с которым сотрудники диппредставительств не справляются. К росту очередей приводит и ограниченный набор стран, которые выдают визы. Например, большинство петербуржцев раньше оформляли шенген через Финляндию, но теперь этот путь закрыт.

«В итоге нагрузка на оставшиеся „лояльные“ страны растет. Запись на прием документов расписана обычно на месяц вперед, оформление тоже может растянуться на месяц–два», — говорит эксперт.

Во-вторых, политику ужесточают в самом Евросоюзе, где в россиянах видят угрозу. Так, осенью практически все страны Шенгенского соглашения, ориентируясь на рекомендации Еврокомиссии, ввели дополнительные требования по документам, запрашивая подробные сведения о трудоустройстве и происхождении средств, отмечает Беспалов.

Шенгенская виза представляет собой разрешение на въезд в государство-член Шенгенского соглашения, дающая право на краткосрочное пребывание в государстве-члене или на ее временное посещение продолжительностью не более 90 дней на протяжении любого периода в 180 дней.

Виза, выданная одной из стран Шенгенского соглашения, дает право на передвижение по всей территории шенгенской зоны. При этом визу нужно запрашивать в представительстве той страны, которая является основной страной пребывания.

Шенгенская зона охватывает 29 европейских стран без пограничного контроля между ними.