Речные вокзалы Москвы приняли и отправили более 240 тыс пассажиров за 4 месяца

За 4 месяца летней навигации Северный и Южный речные вокзалы столицы приняли и отправили в круизы более 240 тыс. пассажиров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что до конца сезона навигации в этом году еще почти 400 раз из столицы отправятся теплоходы в разные города и турцентры страны.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в 2020 году после масштабного обновления открыли Северный речной вокзал, а в 2023 — Южный. Теперь здесь есть все для комфортного ожидания теплоходов: доступная среда, удобная навигация по территории и залы ожидания с расписанием», — сказал Ликсутов.

В сентябре из Москвы туристы могут отправиться в Санкт-Петербург и Тверь, Нижний Новгород и Плес, Ярославль и Казань, Самару и Астрахань. Для путешественников подготовлены большие экскурсионные программы с посещением главных достопримечательностей российских городов.

С каждым годом речные круизы из Москвы набирают популярность среди горожан и гостей. Так, только за первый месяц навигации со столичных причалов отправились около 50 тыс. пассажиров. Также Северный и Южный речные вокзалы приняли и отправили круизные теплоходы примерно 300 раз.