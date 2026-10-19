Развод с бесплатным ужином устроил ресторан в Японии для российских туристов

Премиум-ресторан в Японии провел акцию с «бесплатным» ужином для российских туристов. Клиентов находили в соцсетях, привлекали акцией, а затем выставляли счет на десятки тысяч рублей, сообщает Baza .

Ловушка для туристов находится в подвале офисного здания в центре Киото. Вход непримечателен, но заведение позиционирует себя как место высокой кухни. Поэтому цены в ресторане Matt высокие. Но туристам обещают бесплатный обед — два фирменных блюда от шеф-повара. Для этого нужно лишь оставить отзыв о заведении.

Путешественников находят по геолокации в соцсетях и присылают им заманчивое предложение от руководства. Однако, когда они приезжают, выясняется, что бесплатно можно получить только одно блюдо. За второе нужно доплатить. Иногда официанты ничего не говорят, просто приносят счет на десятки тысяч рублей.

Клиенты предпочитают платить, чтобы избежать конфликта и вызова полиции. Туристы все равно ставят заведению пять звезд, иначе сотрудники угрожают увеличить сумму чека за несоблюдение «акции».

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