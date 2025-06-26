Пустые пляжи: туристы массово едут в Архипо-Осиповку из-за мазута в Анапе

Отдыхающие поехали купаться в море в Архипо-Осиповку и Геленджик из-за того, что на пляжах Анапы ввели запрет на купание из-за мазута, сообщает Mash .

Всем приезжающим в Анапу дают на подпись бумагу в отеле об ознакомлении с правилами. Купаться там нельзя, только гулять и загорать. Раньше были смельчаки, которые заходили в море, несмотря на запрет, но сегодня их уже нет.

Туристы предпочитают не рисковать, поэтому едут в соседние районы, чтобы искупаться. Мазут не затронул другие места Краснодарского края, поэтому в ряде населенных пунктов купаться официально можно.

На видео с побережья в Анапе показаны пустые лежаки и свернутые зонтики от солнца, на пляжах практически нет людей, берег выглядит пустынным. В то же время в Архипо-Осиповке люди загорают стоя, так как уже нет места, чтобы полежать. При этом отдыхающие плещутся в морской воде все еще мутной от недавно прошедшего шторма.

Разлив мазута произошел 15 декабря 2024 года из-за крушения двух танкеров «Волгонефти» в Керченском проливе. Нефтепродукты прибило к берегам Кубани. Возбуждено уголовное дело. Также недавно Роспотребнадзор провел анализы на кубанском побережье и выяснил, что 141 пляж в Анапе, а также девять пляжей в Темрюке не соответствуют нормам безопасности и отдыхать там летом текущего года запрещено.