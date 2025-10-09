Провал на границе: почему россиян разворачивают в Корее и как этого избежать

Речь идет не о массовых отказах пускать россиян в Южную Корею, а о единичных случаях, связанных с нарушением требований южнокорейских властей. Поэтому при подготовке к поездке важно знать маршрут, иметь подтверждения брони и быть готовыми к вопросам пограничников, сообщила РИАМО генеральный директор агентства «Феникс Тур» Алена Графова.

Ранее стало известно, что в Южной Корее пограничники не пускают россиян в страну. Причем речь идет как о молодых девушках, так о целых семьях с детьми. Всем им на границе задавали вопросы по истории, памятникам и знаковым местам. Также были длительное ожидание в «подвале» и отказ.

«На данный момент информацию о массовых отказах во въезде в Южную Корею российским туристам не подтверждают ни в ассоциации туроператоров России, ни в Национальной организации туризма Кореи, ни в российском МИДе. Однако корейская сторона подчеркивает, что тому или иному иностранцу могут отказать во въезде в страну по различным причинам индивидуального характера. Чаще всего это связано с подозрениями в намерении туриста остаться в стране в качестве нелегального мигранта», — сказала Графова.

Она отметила, что такой подход характерен не только для Южной Кореи, но и для любой другой страны.

«Судя по всему, сейчас речь идет о единичных случаях отказов во въезде, связанных с невыполнением туристами базовых требований властей Южной Кореи. Действительно, к беседе с представителями пограничной службы Кореи нужно готовиться. Путешественникам лучше знать маршрут своей поездки, иметь при себе подтверждения броней билетов и отеля, а также иметь представление о стране, в которую они направляются. Нелишне будет и подтвердить свою платежеспособность», — порекомендовала эксперт.

Графова уточнила, что все эти процедуры хорошо знакомы всем, кто когда-либо оформлял визы для поездки за границу. Подозрения у пограничников могут возникнуть в случае, если турист полностью доверился туроператору и не в состоянии сам вспомнить детали своего путешествия.

Стоит ли отложить поездку в Южную Корею?

«Думаю, что откладывать поездку в Корею из-за последних сообщений нет никакой необходимости. Если вы давно мечтали побывать в этой уникальной азиатской стране, почитайте немного о ее истории и достопримечательностях, подготовьте все необходимые документы и настраивайтесь на незабываемый отдых», — резюмировала турэксперт.

