Проект музейного объединения Королева получил премию «Маршрут года» в туризме

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что проект Музейного объединения Королева «Болшевская коммуна — маленькая республика большой страны» стал обладателем первого места в номинации «Лучший аудиогид» XII Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Финал премии проходил ‎с 13 по 15 ноября в городе Пермь. Туроператоры, гиды, представители музеев и другие специалисты отрасли представили жюри свои проекты, направленные на развитие внутреннего туризма (всего 321 проект из 54 регионов России и Республики Беларусь; 40 номинаций).

В оценке проектов, прошедших в финал, приняли участие ведущие эксперты туристической отрасли России и Беларуси, включая основателей туроператорских компаний, директоров профильных ассоциаций и лауреатов престижных премий в области туризма.

‎‎Проект «Болшевская коммуна — маленькая республика большой страны» представляет собой виртуальный тур по историческому району Костино города Королева, где в 1924–1938 годах располагалась легендарная Болшевская коммуна.

История учреждения предстает в форме аудиоспектакля, действие которого происходит в мае 1936 года. Слушатели переносятся в образцовый рабочий поселок, созданный бывшими правонарушителями и ставший «витриной» СССР. Совершить «путешествие во времени» помогают шумы улиц, звуки природы, музыка 1930-х годов.

Рабкор (рабочий корреспондент) местной многотиражки по прозвищу Зоркий рассказывает о том, какие трудности ему и его товарищам пришлось преодолеть на пути к честной жизни, гордится сегодняшним днем коммуны — фабриками, дающими стране до 60% спортинвентаря, и творческими успехами болшевцев, упоминает знаменитых современников, посещавших коммуну, и съемки фильма «Путевка в жизнь». Попутно Зоркий знакомит слушателей с бытом поселка, сетуя на его отдельные несовершенства, читает стихи, напевает песни, мечтает… Лирическая прогулка завершается на железнодорожной станции Болшево.

‎‎С аудиогидом «Болшевская коммуна — маленькая республика большой страны» можно ознакомиться по ссылке: https://bolshevomok.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.