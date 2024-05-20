Проект музейно-творческого кластера «Коломенский посад» стал финалистом премии

Дом живой истории — «Дом Сурановых» коломенского центра познавательного туризма «Коломенский посад» стал финалистом первой национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Финалисты премии были определены министерством культуры РФ в преддверии Международного дня музеев, который отмечался 18 мая. Премия учреждена для поощрения профессионалов, внесших существенный вклад в развитие музейного дела России, повышения общественной значимости музейных институций и престижа музейных профессий, привлечения общественного внимания к актуальному состоянию музейной сферы и перспективам ее развития.

На конкурс поступило 678 заявок из 76 регионов РФ. От музейных организаций Московской области было подано 36 заявок. В списке финалистов — по 7 лидеров конкурсного отбора в каждой из номинаций премии, а также 9 лидеров в номинации «Музей года».

Коломенский центр познавательного туризма музейно-творческий кластер «Коломенский посад» вышел в финал в номинации «Музейный маршрут» с проектом «Дом Сурановых».

«Дом Сурановых» — новый исторический бренд Коломны, он расположен в составе усадебного комплекса в центре Коломенского посада, в гостевом флигеле которого 15 лет существует популярный музей истории со вкусом «Коломенская пастила».

«Дом Сурановых» — первый в России дом, переносящий в 1890 год. Это новая экспериментальная форма путешествия во времени. Гость вовлекается в повседневную жизнь купеческой семьи. Полное погружение происходит не в историю, а в саму жизнь: через запахи печи, прикосновение к подлинным вещам, вкусы блюд, приготовленных по рукописным рецептам Сурановых, и истории, рассказанные языком 19 века.

Список лауреатов премии будет оглашен 23 мая на Международном музейном фестивале «Интермузей».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.