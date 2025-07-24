Продолжают загорать: россияне в Таиланде даже не заметили конфликта с Камбоджей

Россияне, отдыхающие в Таиланде, находятся в полной безопасности и большинство из них узнали о конфликте на границе с Камбоджей из отечественных СМИ, сообщил РИАМО вице-президент альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Утром 24 июля на границе Камбоджи и Таиланда произошло боевое столкновение. Стороны обменялись несколькими ударами. Есть погибшие с обеих сторон, в том числе фиксируются потери среди гражданских.

«Я занимаюсь этим направлением более 30 лет, и еще не было такого года, чтобы тем или иным образом не всплывала информация об этом конфликте. За 10 лет уже три раза были вооруженные столкновения. Как правило информационный фон об этих событиях держится около недели, потом все возвращается на круги своя», — сказал Мкртчян.

Он добавил, что конфликт заключается в нескольких спорных километрах на камбоджийско-тайской границе. Из-за этого временно приостановили туры в Камбоджу. При этом поток путешественников в этом направлении очень скромный. В основном это желающие посмотреть храм Ангкор-Ват.

«Примерно 70% россиян летят на Пхукет, а Паттайя и Бангкок — это 30%. Пхукет — это очень далеко от границы с Камбоджей, это более тысячи километров. А Паттайя — 300 километров. Люди спокойно купаются и загорают. Без российской прессы они бы даже не подозревали о конфликте на границе», — заключил собеседник.