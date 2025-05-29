Покорить долгую дорогу: как подготовиться к длительному перелету?

Долгие перелеты могут быть утомительными, а в некоторых случаях и истощающими, особенно если не готовиться к ним заранее. Чтобы время в пути прошло комфортно, важно позаботиться о нескольких вещах, которые помогут создать удобные условия и минимизировать дискомфорт. Об этом сообщил РИАМО директор по маркетингу и коммуникациям бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов.

Перелеты на большие расстояния и поездки часто становятся испытанием выносливости и терпения пассажиров: ограниченное пространство, долгое сидение на одном месте и общая усталость — то, что беспокоит практически всех путешественников при длительных перелетах и поездках. Для того чтобы сделать время в дороге наиболее приятным, необходимо заранее продумать, что взять с собой в дорожную сумку.

«В первую очередь стоит взять с собой подушку для шеи, которая поможет избежать дискомфорта при длительном сидении и облегчит сон, особенно на борту, где это сделать тяжело и неудобно. Для поездок на поезде или на машине, конечно, необходимо подготовить воду и подходящую для поездки пищу в ланч-боксах. Это та основа, без которой долгая дорога непокорима», — пояснил Кирьянов.

Кроме того, в отличие от самолетов, оснащенных развлекательными системами, в других случаях это придется делать самостоятельно. Важно иметь сразу несколько вариантов того, чем можно занять себя в дороге, например, взять с собой планшет, наушники с шумоподавлением и заряженный пауэрбанк. Также в поездке легко освоить книгу, которая долго ждала своего часа.

«Помимо этого, в длительной поездке точно пригодятся: сумки-шоперы, которые не нужно взвешивать в аэропорту, органайзеры для хранения багажа, таблетницы, тапочки и носки, маски для сна и дорожные наборы уходовых средств», — добавил Кирьянов.

С такими простыми, но важными аксессуарами путешествие станет намного приятнее и комфортнее.