Подмосковные туркомпании смогут получить поддержку нацпроекта

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Наряду с ведущими регионами страны в Подмосковье уделяется большое внимание развитию туристического бизнеса и совершенствованию мер поддержки компаний и организаций, осуществляющих этот вид деятельности. В ближайшие 10 лет доля внутреннего туризма в ВВП России должна вырасти вдвое — до 5%. Достижение цели откроет перспективы развития бизнеса, создания новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Для этого необходимы новые меры поддержки. Так, совсем недавно расширен перечень федеральных мер — теперь участие в нацпроекте «Производительность труда» доступно для предприятий сферы туризма с выручкой от 180 млн рублей. То есть для гостиниц, кемпингов, санаториев, турагентств, туроператоров, ярмарок, парков культуры и отдыха, пляжей и аттракционов.

«Это востребованная мера. В целом в I квартале текущего года участниками нацпроекта «Производительность труда» стали порядка 30 компаний Подмосковья, теперь, в связи с нововведениями, участников может стать больше. Отмечу, что всего в регионе свою деятельность осуществляют свыше 1 тыс. гостиниц, санаториев, домов отдыха и др.», — отметил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству.

Он пояснил, что суть этой меры господдержки — создать современную производственную культуру и без инвестиций повысить производительность труда. Эксперты помогают перестроить внутрипроизводственную логистику, сократить простои на предприятиях.

«Что касается туристического бизнеса — полагаю, что эксперты помогут оптимизировать процедуры заселения туристов, повысить стандарты обслуживания, еще, как пример — сократить очереди на горнолыжные спуски. В рамках нацпроекта «Производительность труда» поддержку оказывает Федеральный центр компетенций и 60 региональных центров, один из которых создан в Московской области. Подать заявку на участие можно на сайте производительность.рф», — добавил депутат.

В Подмосковье кроме этого действует ряд других нефинансовых мер — предприниматели МСП могут онлайн на Инвестпортале Московской области подать заявку на создание видеоролика, наружной рекламы, изготовление печатной продукции и ряд других.

Вместе с тем для компаний туристической отрасли доступны финансовые меры поддержки.

«С одной организацией в прошлом году заключено соглашение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на создание объектов инженерной и дорожной инфраструктуры в общем размере 30 млн рублей. Всего в 2023 году создано 2 гостиничных комплекса с общим количеством созданных рабочих мест — 46», — подчеркнул Ефимов.

Что касается субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на строительство и реконструкцию гостиничных комплексов, — также заключено 1 соглашение в общем размере 32,59 млн рублей.

«Начата реализация проекта по созданию гостиничного комплекса с планируемым количеством новых рабочих мест — 95 и плановой величиной номерного фонда — 300», — добавил парламентарий.

Полный перечень мер поддержки как финансовых, так и нефинансовых, доступных для подмосковного бизнеса, можно посмотреть на мойбизнес.рф.

Тарас Ефимов остановился подробнее на наиболее распространенном в Подмосковье направлении туристкой отрасли — гостиничном бизнесе. Для предпринимателей, осуществляющих деятельность в этой сфере, предусмотрены следующие меры поддержки.

Субсидирование затрат на создание инженерной инфраструктуры могут получить:

субъекты, зарегистрированные на территории Московской области в качестве юрлица или индивидуального предпринимателя (либо обособленное подразделение);

ведущие деятельность в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности кодом 55.1 «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания», либо кодом 68.2 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» и одновременно ведение эксплуатантом гостиничного комплекса основного вида деятельности в соответствии с кодом 55.1;

Размер субсидии: не более 100 млн рублей.

Компенсация: не более 20% от общего объема инвестиций в создание гостиничного комплекса.

Критерии отбора:

общий объем инвестиций — не менее 20 млн. рублей на создание гостиницы;

номерной фонд не менее 10 номеров;

количество создаваемых рабочих мест не менее 10 единиц;

ввод в эксплуатацию гостиничного комплекса не ранее 2020 года.

Соответствие гостиницы следующим требованиям:

одноместные, двухместные, многокомнатные и соединенные номера составляют 100% номерного фонда;

все номера гостиничного комплекса оборудованы собственными санузлами;

гостиничный комплекс имеет собственную площадку для парковки автотранспорта;

на территории гостиничного комплекса расположен пункт питания (ресторан, кафе или другие типы предприятий питания);

наличие в здании гостиничного комплекса лифта (для зданий этажностью свыше трехэтажного уровня);

площадь одноместного/двухместного номеров не менее 12/15 кв. метров соответственно;

площадь, занимаемая гостиничным комплексом, составляет не менее 70% от общей площади имущественного комплекса, при условии, что оставшаяся площадь используется как офис и (или) спортивный объект.

Субсидированию подлежат затраты, произведенные за период:

три года, предшествующих году ввода в эксплуатацию гостиничного комплекса;

год ввода в эксплуатацию гостиничного комплекса;

три года, следующих за годом ввода в эксплуатацию гостиничного комплекса.

Срок подачи заявки: 1 месяц.

Как оформить заявку:

представить заявку нарочно в министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Субсидирование затрат на уплату процентов по кредиту

Кто может получить:

субъекты, зарегистрированные на территории Московской области в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (либо обособленное подразделение);

ведущие деятельность в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности кодом 55.1 «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания».

Размер субсидии: не более 300 млн рублей

Компенсация: не более 15% от общего объема инвестиций в создание гостиничного комплекса.

Критерии участия в конкурсном отборе:

планируемый общий объем инвестиций — не менее 300 млн рублей на создание гостиницы;

планируемый к созданию номерной фонд не менее 20 номеров;

наличие разрешения на строительство, полученного не ранее 2020 года;

количество создаваемых рабочих мест не менее 10 единиц;

наличие кредитного договора с системно значимым банком;

соответствие гостиницы следующим требованиям:

одноместные, двухместные, многокомнатные и соединённые номера составляют 100% номерного фонда;

все номера гостиничного комплекса оборудованы собственными санузлами;

гостиничный комплекс имеет собственную площадку для парковки автотранспорта;

на территории гостиничного комплекса расположен пункт питания (ресторан, кафе или другие типы предприятий питания);

наличие в здании гостиничного комплекса лифта (для зданий этажностью свыше трехэтажного уровня);

площадь одноместного/двухместного номеров не менее 12/15 кв. метров соответственно;

площадь, занимаемая гостиничным комплексом, составляет не менее 70% от общей площади вновь построенного или реконструированного имущественного комплекса.

Субсидированию подлежат затраты, произведенные за период:

первые три календарных года с момента заключения Кредитного договора или получения денежных средств по кредиту.

Срок подачи заявки: 1 месяц.

Как оформить заявку: представить заявку нарочно в министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что в Московской области туристический поток формируется за счет местных жителей, москвичей и гостей из всех российских регионов.