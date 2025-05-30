Пляжи Анапы будут чистить от мазута утром и вечером, чтобы не тревожить туристов

Пляжи Анапы будут чистить от мазута ранним утром и вечером, чтобы не тревожить туристов. Краснодарские экологи предложили отвести для уборки специальные часы — до полудня и в ночное время, сообщает Mash .

В настоящее время россияне отдыхают по соседству с волонтерами, которые продолжают очищать пляжи от мазута. Разграничение даст туристам спокойно отдохнуть, а активистам — продуктивно работать на пустых пляжах.

На сегодняшний день разрешено купаться в южной части Анапы — в Сукко и Большом Утрише. При этом в Витязеве сложилась не самая благоприятная ситуация: зимой там произошел серьезный разлив нефтепродуктов. На пляжах можно находиться, но лучше дождаться официального разрешения от Роспотребнадзора. Для детей в лагерях все безопасно: запаха нефтепродуктов нет, а вместо моря их ждут другие развлечения.

Экологи Вениамин Голубитченко и Роман Пукалов советуют воздержаться от купания на территории закрытых пляжей. Хотя небольшое количество мазута не представляет серьезной угрозы, его попадание в организм может вызвать кожные заболевания и отравление.

Кроме того, в регионе наблюдается аномально раннее появление водорослей камка. Если их не убрать вовремя, водоросли начнут разлагаться, что сделает купание неприятным.

Разлив мазута произошел 15 декабря прошлого года из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Нефтепродукты прибило к берегам Кубани.