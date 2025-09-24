Плавают фекалии: один из самых популярных пляжей Турции загрязнен сточными водами

На пляже Клеопатра в турецкой Аланье произошел тайный сброс сточных вод. В море попала фекальная вода, в которой купались туристы, сообщает Mash .

Загрязненный пляж считается одним из самых популярных в Турции — он входит в тройку лучших в стране. Там в том числе отдыхает много граждан РФ. Рядом находится пляж страны, возле которого есть пещера.

Вдоль берега тут располагаются популярные отели Miray Кleopatra, Lonicera city, Alaiye Кleopatra, Kleopatra ramira, Aslan city, Kandelor и т. д. Внезапно туристы, отдыхающие на пляже, заметили поток грязной воды. Он вытекал из семи-восьми разных мест в трубе.

В Сети появились кадры того, как сточные воды попадают в море. При этом управление по водным и сточным водным ресурсам Анталии заявило, что все опубликованные фото — фейк.

Туристы продолжают купаться в фекальной воде. После таких заплывов у детей появилась сыпь. Эксперты предупредили, что без модернизации очистных сооружений пляжи могут потерять свой статус.

