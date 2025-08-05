Откуда деньги? Россияне бьют рекорды посещаемости Мальдив

Российские туристы вошли в топ-3 по посещаемости Мальдив в 2025 году

В первом полугодии 2025 года количество иностранных туристов на Мальдивах достигло 1 108 130, что на 9,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом россияне (126 тыс. визитов) находятся на втором месте после китайцев (140 тыс. визитов). Об этом сообщает АТОР .

Летние продажи туров на Мальдивы признаны крайне успешными, и туроператоры предсказывают исторический рекорд по российскому турпотоку к концу текущего года.

Россия занимает второе место среди ключевых поставщиков туристов на Мальдивы, уступая только Китаю. Прирост объемов турпотока из РФ стал самым высоким среди всех стран, отправивших более 10 тыс. туристов на Мальдивы в январе–июне.

Наиболее заметный рост наблюдается весной и в начале лета. В то время как в январе–марте прирост колебался от 4,6% до 11,6%, в апреле он составил 21%, в мае — 51,3%, а в июне — 46,1%. В июне, который традиционно считается «низким» сезоном, на Мальдивы приехали 21,7 тыс. граждан России, что почти соответствует показателям пикового месяца января.

Такой резкий рост интереса россиян к поездкам на Мальдивы в весенне-летний период стал беспрецедентным, и ранее май и июнь считались одними из самых непопулярных месяцев для визитов на острова.