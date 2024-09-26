Отказов в 13 раз больше: стало известно, как получить визу из РФ в 2024 году

В 2024 году сильно ужесточились требования к получению визы для россиян — стало в 13 раз больше отказов. Директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева рассказала, как владельцы российских паспортов могут все же получить заветный документ, сообщает «Секрет фирмы» .

Первый и очень важный шаг — подать документы как можно раньше. Особенно это касается стран Шенгенской зоны.

«Иногда ожидание рассмотрения заявки может растянуться до нескольких месяцев. Обычно визовые центры указывают, сколько дней им потребуется на обработку информации и принятие решения, причем из-за большой нагрузки сроки могут увеличиваться (например, с 30 дней до 60)», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, следует проверить актуальность всех документов, часть из них — запросить в банке или с места работы. Некоторые консульства требуют справку о состоянии счета, на котором должна лежать минимальная сумма денег. Важно также проверить, что загранпаспорт туриста не просрочен.